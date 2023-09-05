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Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün selle ilgili son durumu bildirdiği HaberTürk canlı yayınında "Turistik kamp alanında 4 kişiden haber alınamıyor. 4 kaybımız var, aramalar sürüyor" açıklamasında bulundu.

Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı. Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.

Kırklareli 'de aşırı yağış sel e dönüştü, kamp alanları sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle dere de taştı. Sel sırasında kamp alanında bulunan 4 kişiden ise haber alınamıyor.

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