Kazayla ilgili polisten açıklama şu şekilde:

26.01.2025 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Cemal TÜRKLER (E-65) yönetimindeki ZC 597 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp düz yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Tatlısı Sokak istikametinden gelip tarafında yeşil ışık yandığı için caddeye giriş yapan, 126 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mehmet KURT (E-30) yönetimindeki MC 868 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

MC 868 plakalı araç sürücüsü Mehmet KURT, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.