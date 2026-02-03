Törehan, dijital varlıkların artık sadece “al-sat yaparak kazanılan” enstrümanlar olmaktan çıktığını vurgulayarak, bu varlıkların giderek “elde tutulan, yönetilen ve planlanan” uzun vadeli yatırım araçlarına dönüştüğünü ifade etti. Bu dönüşümün, piyasanın işleyiş kurallarını da kökten değiştirdiğini söyledi.

“Şansa Bırakılamaz”

Uzun vadeli tutulan bir varlığın şansa bırakılmasının mümkün olmadığını dile getiren Törehan, yatırım süreçlerinde net karar mekanizmalarının şart olduğuna dikkat çekti.

“Ne zaman alım yapılacağı, hangi koşulda satışa geçileceği ve hata durumunda sorumluluğun kimde olduğu baştan belirlenmeli. Bugün artık bu soruların cevabı olmayan yapıların ayakta kalması çok zor,” dedi.

Kayıt ve Şeffaflık Vurgusu

Törehan’ın üzerinde durduğu bir diğer kritik başlık ise kayıt sistemi oldu. Yapılan her işlemin izinin tutulması gerektiğini belirten Törehan, “Ne zaman alındı, nereden geçti, nereye gitti, kim onayladı… Bu alan sonradan ‘hatırlayamıyoruz’ denecek bir alan değil. Güven, sözle değil; kayıtla ve şeffaflıkla inşa edilir,” ifadelerini kullandı.

“Tek Başına Blockchain Yetmez”

Dijital varlık yönetiminin sadece blokzincir altyapısıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Törehan, sistemin bankacılık, muhasebe, risk yönetimi, saklama ve raporlama gibi unsurlarla entegre çalışması gerektiğini söyledi.

“Bu parçalar birbirine bağlanmadan sağlıklı bir yapı kurulamaz. Teknoloji tek başına yeterli değil; arkasında kurumsal bir sistem olmak zorunda,” dedi.

Asıl Fark Zor Günlerde Ortaya Çıkıyor

Törehan’a göre piyasada fark yaratan unsur, en iyi tahmini yapmak değil; en sağlam, şeffaf ve güvenilir sistemi kurmak.

“Piyasa yükselirken herkes iyi görünür. Asıl mesele, rüzgâr tersine döndüğünde bile tıkır tıkır çalışan bir yapıya sahip olmaktır. Zor günlerde sadece sistemi olan kazanır,” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.