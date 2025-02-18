Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, 2021 yılında S.A. tarafından sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildi. "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" gibi ifadelerle korku dolu günler yaşayan çift, hemen hukuki yollara başvurdu.

S.A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı ancak sanık tehditlerini sürdürmeye devam etti. 2022 yılında bir kez daha ölüm mesajları alan Tatlıtuğ çifti, yeniden suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme kararını açıkladı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık S.A., zincirleme tehdit suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme, 13 bin 500 TL adli para cezası verilmesine de hükmetti.