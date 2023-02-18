Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da yaşayan fizik öğretmeni Osman Doğaner ve ailesinin evleri hasar gördü. Doğaner, 19 kişilik ailesi ile birlikte kardeşi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mesut Doğaner’in (35) Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki üniversite arkadaşı Mehmet Emin Uçgun'un tahsis ettiği bir eve yerleşti. Kızıltepe halkı ve Kaymakamlık da Doğaner ailesi için çeşitli yardımda bulunarak ihtiyaçlarını karşıladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, eşi Ayşe Cıdıroğlu ile Doğaner ailesini kaldıkları evde ziyaret ederek, çocuklara hediyeler verdi.

‘KIYAMET KOPUYOR ZANNETTİM’

Depremde evlerindeki eşyaların devrildiğini ve evin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Osman Doğaner, “Depreme uykuda yakalandım. Eşim beni uyandırdı ve çocuk odasına koştuk. Çocukların üzerine çökerek muhafaza etmeye çalıştık. Evdeki tüm eşyalar devrildi. O günün şokunu halen üzerimizden atmış değiliz. Hayatımda böyle bir deprem yaşamadım. Çok uzun sürdü, o an bunun deprem değil, kıyametin koptuğunu zannettim. 5’inci katta oturuyorduk, deprem şiddetini hafifletince çok şükür aşağı indik. Hayatım boyunca o günü unutamayacağım. Rabbim bir daha yaşatmasın. Kardeşimin üniversite arkadaşı burada olduğu için sağ olsun evini bize açtı. Benim ailem 5 kişi, kardeşimin çocukları ve kız kardeşlerim olmak üzere 19 kişi, 4 gündür buradayız. İlçe halkı bize sahip çıkıyor, yetkililer bize sahip çıkıyor. Yetkililere, halka ve devletimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.