Atom Bilimcileri Bülteni, bu yıl Kıyamet Saati’ni gece yarısına 85 saniye kalaya ayarlayarak gece yarısına en yakın saate çekti. Dünyanın insan kaynaklı felaketlere “hiç olmadığı kadar yaklaştı” belirtildi.

1947 yılında bilim insanlarının sembolik bir uyarı aracı olarak oluşturulan Kıyamet Saati, bu yıl iklim krizi, nükleer savaş riski ve yapay zekanın denetimsiz kullanımı gibi tehditleri gerekçe gösterilerek “gece yarısına 85 saniye kalaya” çekildi. Geçen yıl Kıyamet Saati, gece yarısına 89 saniye kala durdurulmuştu.

Gece yarısı, insanların Dünya'yı yaşanmaz hale getireceği anı temsil ediyor.

Bilim insanları, Rusya, Çin, ABD ve diğer ülkelerin giderek daha agresif, rekabetçi ve milliyetçi bir çizgiye kaydığını belirterek, bunun küresel yıkım risklerini artırdığını vurguladı. Bilim ve güvenlik kurulunun başkanı Daniel Holz, uluslararası güven ve işbirliğinin hayati olduğunu belirterek, “Dünya ‘biz-onlar’ ve sıfır toplamlı bir yaklaşıma bölünürse, kaybetme olasılığımız artar.” dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilmesi için kullanılan kod adı Manhattan Projesi'nde çalışan bir grup bilim insanı, 1945'te kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Atom Bilim İnsanları Bülteni'ni kurdu.

Örgütün asıl amacı nükleer tehditleri ölçmekti, ancak 2007'de Bülten, hesaplamalarına iklim krizini de dahil etmeye karar verdi. Son 79 yıldır, bilim insanları her yıl, insanlığın tamamen yok olmaya ne kadar yakın olduğuna dair inançlarına göre saatin zamanını değiştiriyorlar.

1947’de sembolik bir uyarı aracı olarak oluşturulan Kıyamet Saati, Soğuk Savaş’ın sonunda 17 dakika ile en güvenli dönemini yaşamıştı.