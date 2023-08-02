Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki olguları aktaran polis memuru Ahmet Sonat zanlının 30.07.2023 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Aydınköy’de ikametgahın mutfağı içerisinde; çocuğunun yemeğini yediği gerekçesi ile tartıştığı kız arkadaşı G.T.’nin (K-26) eliyle boğazını sıkıp, boğazını ısırmak sureti ile genç kadını darp ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlının aleyhinde derdest emri temin edildiğini ve zanlının 31.07.2023 tarihinde Aydınköy'de bulunan ikametgahında tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 100 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

