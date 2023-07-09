Türk Kızılay’ın bugün gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tek aday olarak Türk Kızılay başkanlığına seçildi. Böylelikle 155 yıllık Türk Kızılay tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçilmiş oldu

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra çadır satılmasıyla tepkilerin yöneldiği Türk Kızılay’da Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alındı. Ankara Etimesgut Yerleşkesi’nde bugün gerçekleşen Genel Kurul’da tek aday olarak başkanlık seçimine giren Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 155 yıllık Türk Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan oldu.

Vekil Başkan görevini üstleniyordu

800 kadar delegenin oy kullandığı seçimde Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı olarak seçildi. 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunan ve Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, eski Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekâlet ediyordu.

155 yıllık Türk Kızılay tarihi

Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etmek için 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kuruldu. Kızılay, 1877’de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”, 1923’de Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti, 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947’de ise Türkiye Kızılay Derneği adını aldı. Kuruluşa Kızılay adını ise Mustafa Kemal Atatürk verdi.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir?

1975 yılında Ankara’da doğan ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev almakta. Aynı zamanda Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği'nde de eğitim görevlisi olarak çalışan Yılmaz'ın 2015 yılından bu yana da Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliği bulunuyor.

Erdoğan'dan Kızılay'a sahip çıkma çağrısı

Bugün yaptığı açıklamada halka Türk Kızılay'ına sahip çıkma çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fedakarlık timsali personelimiz bir cana daha ulaşmak için olağanüstü çaba harcadı. Depremzedelerimiz bu gayretlerin en yakın şahididir. Kızılay’a sahip çıkmak 85 milyon olarak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.