KKTC GS Taraftar Derneği Onursal Başkanı Mustafa Alkavralı 6 Şubatta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin hepimizin çocukları olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının çok acılar gördüğünü ancak böylesi bir acıyı daha önce yaşamadığını ifade etti.

İsias Davası ile ilgili yetkililerin gerekeni yapmasını ve Şanpiyon Meleklerin anısının yaşatılması için de her türlü desteğin verilmesini istedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, GS Taraftarı yönetim kurulu başkan ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, adaletin sağlanması için mücadelelerinin bitmeyeceğini anımsattı ve “İsias ortak davamız, şampiyonlar ölmez, adalet yerini bulacaktır” dedi.