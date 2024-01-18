TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) tarafından yapılan açıklamada, yol yapım projeleriyle birlikte, 322 km uzunluğundaki 3. sınıf yol ağında yapım-onarım işlerinin de yürütüldüğü, bu kapsamda 41,6 km’si 2023 yılında olmak üzere 152,6 km’lik köy yolunun tamamlandığı duyuruldu.

KEİ, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kaynakları ile yürütülen “KKTC Karayolu Master Planı” projesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KEİ’den yapılan açıklamada, proje kapsamında, Lefkoşa Çevre Yolu’nun Alayköy bağlantısı ile Girne Yolu Yonca Kavşak Yapımı için ihale çalışmalarına da devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu çalışmalara 2024 yılı başında başlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Proje kapsamında, 1988 – 2022 yılları arasındaki dönemde 17 ayrı yol kesiminde 198 km bölünmüş yol, 20 ayrı yol kesiminde ise 434,5 km tek yol olmak üzere toplam 632,5 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı anayol yapımının gerçekleştirilerek trafiğe açıldığı ifade edildi.

- Lefkoşa kaynaklı 30 milyon TL ödenek sağlandı

Açıklamada, ek olarak, iki ülke arası imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Lefkoşa kaynaklı “Yol Yapım ve Bakım” projesinin de yürütüldüğü kaydedildi.

Proje ile KKTC Karayolları Dairesi sorumluluğunda bulunan yolların yapımı, bakımı, aydınlatılması, trafik işaretlemelerinin yapılması ve otokorkulukların montajı gibi birçok işe finansman sağlandığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği yapıldığı belirtildi.

2023 yılı Anlaşması kapsamında 30 milyon TL ödenek sağlandığı bildirilen açıklamada, bu kaynakla bugüne kadar 6 kavşak ve 11 yol güzergâhında aydınlatma sistemlerindeki arızların giderilmesinin ve eksiklerin tamamlanarak yol aydınlatma sistemlerinin çalışmasının sağlandığı açıklandı.

Söz konusu güzergahlar ve noktalar şu şekilde kaydedildi:

“Gönyeli Çemberi- Güzelyurt bölünmüş anayolu, Güzelyurt – Lefke bölünmüş anayolu, Güzelyurt – Kalkanlı anayolu, Lefkoşa – Gazimağusa bölünmüş anayolu üzerindeki kavşaklar, Gönyeli Çemberi – Hamitköy Kavşağı arası, Metehan Kavşağı – Dereboyu Kavşağı arası, Hz. Ebubekir – Kızılbaş Çemberi arası, Hamitköy Kavşağı – Haspolat Kavşağı arası, Lefkoşa - Girne Bölünmüş Anayolu, Hasan Uzun Petrol-Girne Köprülü Kavşak arası, Acapulco Kavşağı”

Açıklamada, kaynağın yıllar içerisinde hasara uğramış otokorkulukların tamiri ve eksik yerlere yeni otokorkuluk takılması için de kullanıldığı aktarıldı.

- “Ülkenin yaklaşık bir yıllık malzeme ihtiyacı karşılandı”

Yollarda trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla kullanılmak üzere trafik levhası üretiminde kullanılmak üzere saç, omega direk, fosfor alımları ve yol çizimleri için yol boyasının da alınmış olduğu kaydedilen açıklamada, böylelikle ülkenin yaklaşık bir yıllık malzeme ihtiyacının karşılandığı kaydedildi.

Ülke genelinde özellikle anayollarda deforme olan bölümlerin tamiri için finansman desteği sağlanan güzergahlar ise şu şekilde verildi:

“Şirinevler -Akçiçek , Doğancı-Taşpınar, Lefke- Gemikonağı, Gemikonağı Yedidalga, Tuzla köy girişi, Lefkoşa Gazimağusa Anayolu Kıbrıs Gazetesi önü ve Lefkoşa-İskele Yolu Hocaoğlu Petrol, Mutluyaka Köyü Girişi köprü”