1985 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen KKTC Kupa Koşusu bu yıl da İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda koşuldu.



Koşuyu, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, sanatçı Tuğba Özerk ve seçkin davetliler izledi.



KKTC’nin tanıtımı yapıldı

Yarış öncesinde KKTC Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, koşuyu izlemeye gelen misafirere TC-KKTC bayrakları dağıtılırken, KKTC tanıtım filmi hipotromda ve Türkiye Jokey Kulübü televizyonunda canlı gösterildi. KKTC bayrağının da göklere çekildiği bu anlamlı etkinlikte, Kuzey Kıbrıs turizmi ön plana çıkarıldı.



Etkinlikte Kıbrıs mutfağına özgü lezzetler de davetlilerin beğenisine sunulurken,kurulan mini bir stand ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili tanıtıcı broşürler davetlilere takdim edildi.



Ataoğlu, organizasyonun Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bölünmez yapısına ve emsalsiz bağına olumlu katkı sağladığını ifade ederek, her yıl KKTC koşusu düzenleyerek Kuzey Kıbrıs’ı unutmayan TJK Başkanı Serdal Adalı ve ekibine de teşekkürlerini sundu.

Koşunun tamamlanmasına müteakip ödül töreni gerçekleştirilerek törende, kazanan Erdağ Dağırdır'ın sahibi olduğu Make a Fire jokeyi Özcan Yıldırım’a kupası Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından veridi.