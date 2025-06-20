Dernekten yapılan açıklamaya göre, 16 – 19 Haziran tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleşen ve “Sınır Tanımayan Miras: Genç Diaspora Liderleri Geleceği Şekillendiriyor” temasıyla düzenlenen forumda, Türk dünyasının genç temsilcileri bir araya geldi. Etkinlikte, kültürel miras, kimlik, diaspora çalışmaları ve ortak gelecek üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Forumda bir konuşma yapan Ertoprak, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca kültürünü, dilini ve kimliğini korumak için verdiği mücadeleye dikkat çekti. Kültürel değerlerin yaşatılması için gençliğin üretken ve bilinçli olması gerektiğini dile getiren Ertoprak, bu alandaki sorumluluklara işaret etti.

Ertoprak, dernek olarak yürüttükleri faaliyetlere de değinerek, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Bu çalışmaların kültürel bağları güçlendirmek ve gençler arasındaki dayanışmayı artırmak açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ertoprak, KKTC’nin uluslararası platformlarda temsil edilmesinin siyasi ve kültürel açıdan anlamlı olduğunu ve Türk dünyasının bir parçası olarak bu tür etkinliklerde yer almanın büyük bir değer taşıdığını belirtti.