Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki RADARSAN, KKTC'de fiziksel yapay zeka destekli sistemlerini hayata geçirdi.

Türkiye'de 81 ilin tamamında kullanılan 'TRAFİDAR' adı verilen sistem, KKTC'nin yol ve kamu güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

130 SABİT, 20 MOBİL CİHAZ 30 NOKTAYA KURULDU

KKTC'de 130 sabit, 20 mobil cihaz olmak üzere toplam 150 TRAFİDAR'ın 30 yeni noktada altyapı kurulumu sağlandı.

RADARSAN Genel Müdürü Serhat Doğan, "KKTC'de Akıllı Ulaşım Projemizi yarın devreye alıyoruz. Projenin genel çerçevesi akıllı ulaşım. Bununla birlikte aslında temel hedefimiz, ölümlü kaza oranlarını minimum seviyeye indirebilmek hatta neredeyse bunu sıfırlayabilmek. Geçmiş yıllara baktığımız zaman, yılda 50'den fazla canımızı maalesef burada kaybediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerine baktığınız zaman da 15-29 yaş arasındaki genç nüfusun dünyada 1'inci ölüm nedeni tamamen aşırı hız kaynaklı kazalar. Burada devreye alınan sistemler sayesinde bunun önüne geçmeyi planlıyoruz. Tabi ki bu sadece sistemlerle, teknolojiyle olacak bir konu değil. Buna ek olarak teknolojinin yanı sıra sosyal sorumluluk, farkındalık, sürücülerin daha bilinçli hale getirilmesi için de farklı çalışmalarla birlikte bu süreci yönetiyor olacağız" dedi.

"KİŞİSEL VERİLERİ İHLAL ETMEYECEK"

Doğan, 'Milli Teknoloji Hamlesi' çerçevesinde Türkiye'nin yerli sistemlerinin KKTC'de de yer alacağına vurgu yaparak, "İthal sistemlerin değiştirilmesine, merkezi yazılım gibi bağımlılığımızın olduğu, yıllık maliyetlerinin olduğu lisans ücretlerini ortadan kaldırmaya, en kritiği de Kuzey Kıbrıs'ımızın teknoloji anlamında bağımsızlığını sağlamak için çok ciddi katkı sağlayacak" diye konuştu.

Doğan, TRAFİDAR'ın kişisel verileri ihlal etmeyeceğini, sadece sürücünün görüntüleneceğini kaydetti.