Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru Alperen Asena, 21.02.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bir ihbar üzerine Ortaköy’de bir dairede yasadışı botoks işlemleri yapıldığının tespit edildiğini belirtti. Mahkemeden temin edilen arama emriyle söz konusu ikametgaha gidildiğini söyleyen polis, T.E. ve N.E.’nin huzurunda gerçekleştirilen aramada çeşitli dolgu ve botoks ilaçları, serumlar, şırıngalar, uyuşturma spreyleri ve randevu defterinin emare olarak alındığını aktardı.

Polis, zanlı T.E.’nin suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini, Türkiye’de ikamet ettiğini ve KKTC’ye gelerek tanıdıklarına botoks işlemi yaptığını beyan ettiğini açıkladı. Nilüfer E.’nin ise suçla bağı görülmediği için serbest bırakıldığı bildirildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, T.E.’nin davasında hazır olması maksadıyla 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.