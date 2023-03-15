01-03-2023 - 14-03 -2023 Covid-19 genel durumu şöyle; 

14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2729     

14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 171       

Yayaya çarptı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı Yayaya çarptı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı

14 Günlük Kaybedilen Hasta: 

Not: Covid-19 genel durumu iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacaktır.