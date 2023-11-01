-ÖZEL HABER / Bahar Sancar

Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı. Manavoğlu, siyasi kulislerde konuşulan “Yeni bir siyasi parti oluşumu” konusuna sıcak baktığını söyledi…

Siyasi kulislerde konuşulan yeni bir siyasi parti oluşumu hakkında konuşan Gülşah Sanver Manaoğlu, yeni bir siyasi oluşum hareketi gerçekleştiği takdirde buna sıcak bakacağını söyledi. Manavoğlu, yeni bir oluşumun içerisinde yer alacak kişilerin bundan sonra bir makam ve mevki derdinde olmayan kişilerden oluşması gerektiğine vurgu yaparak, “Eğer bu konuluşalar ve yeni bir siyasi oluşum hareketi bir şeylere evirilecekse, hem Halkın Partisi’nin kuruluşunda toplumda yarattığı umutların sonrasında yaşanan süreçte tüketilmesi, hem de halkın şuanda yaratılan mevut sistem nedeniyle siyasete olan güvensizliğine bakıldığında, bu yeni siyasi oluşumun çıkış evresi çok kolay olmayacak” dedi.

Konuşmasının devamında Manavoğlu, “Mevcut siyasi partilere bakıldığında ciddi sıkıntılar var. UBP’de menfaat ilişkisi doğrultusunda çıkar ilişkileri üzerine kurulmuş bir yapı var CTP’de ise üçe bölünmüş bir yap var. DP ve YDP ise fırsatçı partiler olarak pozisyon aldı. Topluma hiçbir şey vermiyorlar” ifadelerini kullandı.