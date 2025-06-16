Kitap, BRT1’de çarşambaları canlı olarak yayınlanan ve sunuculuğunu Prof. Dr. Mustafa Sağsan’ın yaptığı “Düşünce Nüansı” programına katılan konukların yazdığı bölümlerle derlenen ilk e-kitap olma özelliğini de taşıyor.

TEZARUS Kitap tarafından açık erişime sunulan eser, bilim ve felsefe alanında akademisyenlerin katkılarıyla hazırlandı. Erhürman: Bu karar TMK’nın surlarında açılan bir gediktir Kitabın tasarımını Temel Üngör üstlenirken, önsöz BRTK Müdürü Meryem Özkurt, arka kapak yazısı ise Prof. Dr. M. Abdülkadir Varoğlu tarafından kaleme alındı. Tanıtım etkinliği Gönyeli Yenikent’te gerçekleşirken, Prof. Dr. Mustafa Sağsan, eseri “küçük ve izolasyona hapsolmuş adada bilim insanlarının dijital platformlarda özgürce dolaşan düşüncelerini yansıtan bir girişim” olarak değerlendirdi.