Dünyaca ünlü F1 pilotu Lando Norris’in anlaşmalı takımı olan “GSR Kart Racing Team” tarafından davetli olarak, İtalya’nın South Garda pistindeki yarışlara katılacak olan Hasan Fikri Macila, antrenmanlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar 12 yarışta elde ettiği 11 birincilik ile bir ikincilik nedeniyle ve bununla birlikte Güney Kıbrıs’taki iki şampiyonada da şampiyon olarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Macila, Lando Norris’in takımı tarafından kendisine verilen sıfır bir araçla yarışlara katılacak.

Dünyanın en güçlü rakipleri karşısında mücadele verecek olan Macila, yarışlara TOSFED lisanslı sporcusu olarak katılıyor. 7-8 Ekim tarihlerinde “2023 ROK Cup Trophy”ye, 11-14 Ekim tarihlerinde ise “2023 ROK Cup Superfinal” yarışlarına katılacak olan Macila’ya ayrıca TOSFED, başarı dileklerini ileten bir kutlama yazısı da gönderirken, “GSR Kart Racing Team” de “Welcome to our team @hasanmacila91” etiketiyle sosyal medyada fotoğraflı bir duyuru paylaştı.