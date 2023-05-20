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Kurtarma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine Timur, otobüsü yol kenarındaki duvara mümkün olduğunca yaklaştırdı. Daha sonra otobüsün üzerine çıkan Timur, kediyi dikkatli şekilde tutarak yere indirdi.

Çenesuyu Tır Parkı'na giden 25 No'lu hatta sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsün şoförü Serkan Timur, Plaj Yolu mevkisinde bir kedinin istinat duvarında mahsur kaldığını fark etti.

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