Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarında mahsur kalan kedinin yardımına, yoldan geçen otobüsün şoförü yetişti.
Çenesuyu Tır Parkı'na giden 25 No'lu hatta sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsün şoförü Serkan Timur, Plaj Yolu mevkisinde bir kedinin istinat duvarında mahsur kaldığını fark etti.
Bunun üzerine Timur, otobüsü yol kenarındaki duvara mümkün olduğunca yaklaştırdı. Daha sonra otobüsün üzerine çıkan Timur, kediyi dikkatli şekilde tutarak yere indirdi.
Kurtarma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.