Polis memuru Doğcan Kırgeç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı Şubat ve Mart ayı içerisinde Alayköy'de sakin zanlının ithali yasaklanmış olan toplamda 64 kilo et ürünlerini gümrüğe beyan etmeyerek GKRY'den KKTC'ye Metehan Kara Giriş Kapısında aracı ile geçirmek suretiyle Gümrüksüz Mal Tasarrufu suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının 19.03.2024 tarihinde polis ekipleri tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ışığında Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesi personellerinin de hazır bulunduğu Alayköy’de bulunan ikametgahının avlusu içerisindeki faaliyet gösteren iş yerine ait derin dondurucu içerisinde yapılan aramada toplam 64 kilo 250 gram et tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Konu et ürünlerinin aynı gün Gönyeli Alayköy Belediyesi sağlık ekibi zabıtaları ve Gönyeli Polis Karakolu’ndan bir personel tarafından aynı gün imha edildiğini belirtti. Polis, bu aşamada zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlanması için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.