Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Malezya’da bir apartmanda çekilen görüntülerde komşusu yaşlı bir adamın balkondan dışarı kedi dışkısını attığı anları saniye saniye çekti. TikTok’ta ‘tyraulfa’ kullanıcı adıyla yapılan paylaşıma “Kedi dışkısını atma eğitimi” notu eklendi.

YÖNETİCİYE ŞİKAYET ETMİŞ

Komşusunun hareketini sosyal medyada ifşa eden kadın, daha öncesinde benzer bir durumu yaşadıklarında olayı yöneticiye şikayet ettiğini ancak herhangi bir sonuç alamadığını söyledi. İfşa edilen komşu ise, “Bu benim evimin balkonu. İstediğimi yapabilirim. Şimdiye kadar bunu 5-6 kez tekrarladım. Üst katımdaki komşudan azar işittim ama umrumda değil” diyerek kendisini savundu.