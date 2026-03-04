Bunlar da ilginizi çekebilir

Eyalet yetkilileri, olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Kayıp kişileri bulmak için başlatılan çalışmalar son derece zor koşullarda ve ilkel araçlarla sürdürülüyor.

Hayatını kaybedenler arasında gıda satıcıları ve tüccarlar da bulunuyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin Rubaya bölgesinde şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.

