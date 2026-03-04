

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün, İran'a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Ölen 4 askerin kimliği de açıklandı.

Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı." ifadelerine yer verildi.

Amerikan ordusunun bu kaybı Kuveyt'teki bir askeri tesise yönelik İran saldırısı sonucu gerçekleşti.

ANA ÜSTEN UZAKTAYDILAR

Uydu görüntüleri ve ABD’li yetkililerin aktardığı bilgilere göre, hedef alınan merkez ana askeri üste değil, bir limanın tam kalbindeydi.

AP’nin aktardığına göre vurulan "Taktik Operasyon Merkezi", ABD’nin bölgedeki ana askeri yerleşkesinin yaklaşık 16 kilometre uzağında, Şuaybe Limanı (Port Shuaiba) içinde yer alıyordu. Burası ana üssün hava savunma sistemlerinden uzakta, lojistik ve sevkiyat operasyonları için liman içerisine yerleştirilmiş konteyner tipi binalardan oluşuyor.

AP'ye konuşan bir asker yakını, birliklerin ana üsse yapılacak saldırılardan korunmak amacıyla "daha küçük gruplar halinde farklı noktalara dağıtıldığını" ancak bu stratejinin askerleri havadan gelecek saldırılara karşı tamamen savunmasız bıraktığını belirtti.

Haber kaynaklarına göre, vurulan nokta sadece bir askeri birim değil; çevresi devasa petrol depolama tankları, rafineriler ve bir elektrik santraliyle çevrili, ticari hareketliliğin yoğun olduğu bir sanayi bölgesi. Bu durum, İran’ın misilleme saldırılarında doğrudan ABD’nin lojistik damarlarını hedef aldığını da gösteriyor.