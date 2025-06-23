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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı ile ilgili söz alarak, endişelerini dile getirdi, konuyla ilgili izahat istedi.

Şahali, “Sosyal Konut Birimi’nin kiraladığı konut, kırsal kesim arsaları ile konut yapımı maksatlı olarak kaymakamlıklar tarafından kiralanan hali arazilerin kira bedelleri farklılaşmaktadır. Bununla ilgili bir yasa getirdiniz önümüze ve dediniz ki Kaymakamlıkların kiralamakta olduğu araziler Konut Edindirme Birimine yani Sosyal Konut Birimi’ne kiralanacak ve tek elden bu dağıtım sağlanacak. Bununla ilgili hükümet iradesi varsaydı eğer yasaya gerek yoktu. Çünkü Kaymakamlıklar eli ile zaten konut maksatlı kiralama yapılması doğru değildi Bu ülkede devletin sosyal konut birimi diye Konut Edindirme İdaresi varsa eğer. Güven duymadığımız bir hükümet var kaşımızda ve izahata ihtiyacımız var. Kaymakamlıklar neden Konut Edindirme Birimine kendi yetkileri dahilinde bulunan Hali Arazileri kiralayacak ve bu tek elden yapılacak? İçişleri Bakanlığı tapuyu kendi cebinden çıkarak yine kendi cebine koyacak” ifadelerini kullandı.

Dursun Oğuz: Vatandaşlarımız için açılım yaptık, rahatlama getirmeyi hedefledik

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Şahali’ye verdiği cevabında yasanın gerekçelerini açıkladı, konuyla ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik açıklama yaptıklarını ve rahatlama getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Dursun Oğuz, şunları söyledi:

“Hali arazilerin kiralanma şekli belli, yasa olarak da belli. Ancak son yıllarda özellikle rayiç bedellerdeki büyük farklılıklar olması hali araziye ev yapmış vatandaşlarımızdan talep ve şikâyet geldi. Örneğin İnönü köyü 1975’ten sonra birçok hali araziye vatandaş ev yaptı. Bazıları yıllardan beri kirasını ödemedi. Vatandaştan gelen talep şu sosyal konut edindirmede kırsal kesimde örneğin 4 bin sterline arsayı veriyorsunuz, vatandaş evini yapıyor, bana ama 10 yılda bir, 5 yılda bir süresine göre rayiç bedel üzerinden kira ödüyor. Bu defa ne oluyor? Arada derin bir uçurum oluşuyor. 4 Bin sterline koçan alıyor ama ben hala ödüyorum, ne kadar da ödeyeceğim. Hali arazilerin bu özelliğinden dolayı dedik ki biz borcu olanlar geçmişe dönük hepsi kaymakamlıklar bu borçları kapatsın, güncellesinler ve bir defaya mahsus geçici bir yasa yapalım hali arazi üzerine konut yapmış olanları 50 yıllığına sosyal konut üzerinden belli bir fiyata göre verelim ki vatandaşlar arasında en azından devlet üzerinden konut yeri almış olanlar bir açılım yapalım, bir rahatlama getirelim. Buradaki amacımız budur.”