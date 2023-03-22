Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Volkan U. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı ‘sahipli mala zarar verme’ suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi erteleme de uygulanmadı.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ



Sanık, geçen yıl temmuz ayında cenazeye katılmak için şehir dışına çıkan komşusunun kendisine emanet bıraktığı köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan U., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Volkan U., "Köpeği eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.



Soruşturma çerçevesinde şüpheli Volkan U. hakkında, ‘sahipli mala zarar verme’ suçundan, 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, dava açılmıştı.