Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı A. O. I'nun Sirkat ve Sahtekarlıkla Mal Temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 02.01.2023 tarihinde Lefkoşa’da aynı yerde sakin A. O. I'nun (E-33) Göçmenköy'de faaliyet gösteren "Animax" isimli veteriner kliniğinden toplam değerleri 2100 TL olan 1 adet köpek maması, 1 adet köpek gezdirme ipi, 2 adet köpek kıyafeti, 1 adet köpek taşıma kafesi, 1 adet köpek yatağı ve 1 adet ışığı parası olmadığı halde alarak, Tahir Tehdit'e parasının evinde olduğunu ve parasını ödemesi için kendisini Gönyeli’deki ikametgahına bırakmasını istedikten sonra, adı edilenin kendisini ikametgahına bıraktığı sırada bahse konu eşyalar ile birlikte ikametgahı içerisine girerek, “Size verecek param yoktur” deyip, kapıyı kapatmak suretiyle sahtekarlıkla mal temini ile sirkat ettiğini belirtti.

Polis, 3 Ocak 2023 tarihinde zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlının ikametgahında Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emir gereği yapılan aramada bahse konu tüm eşyaların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, meselayle ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının Nijerya uyruklu olup halen aktif öğrenci statüsünde olduğunu belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün ispatı vücutta bulunması, 35 bin TL nakit taminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

