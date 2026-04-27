Alithia gazetesi, ilk olayın 10 Nisan’da, ikincisinin de 22 Nisan’da meydana geldiğini ve soruşturmalardaki gecikmenin, benzer suç olaylarının yaşanmasını teşvik ettiğini yazdı.

Gazete, Ekologlar-Vatandaşlar İş Birliği’nin konuyla ilgili açıklama yaparak köpeklere ateş açanlara öfke kustuğunu kaydetti.

-Depoda yangın çıktı

Gazete, bir diğer haberinde ise Baf’taki “Ay.Varvara” sanayi bölgesindeki bir depoda önceki gece, henüz belirlenemeyen sebeplerden ötürü yangın çıktığını yazdı.

Haberde, depoda otellerin kullandığı sarf malzemelerinin bulunduğu ve çıkan yangında, malzemelerin tamamen yandığı ifade edildi.

-Bıçaklı soygun

Bu arada, Haravgi gazetesi de Ayia Napa’da cumartesi gecesi, 20 yaşındaki bir gencin bıçaklı saldırıya uğradığını ve cebindeki para ile cep telefonunun çalındığını yazdı.

Haberde, gencin saldırıya karşı koymaya çalışırken elinden yaralandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.