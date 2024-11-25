Rum basını, hava koşulları nedeniyle dün yaşanan olumsuzluklara geniş bir şekilde yer verirken Trodos bölgesine de ilk karın yağdığını belirtti.

Alithia gazetesi “Trodos’ta Dün Beyaz Günü Gördüler” başlıklı haberinde Trodos’ta ve bazı dağlık bölgelerde dün ilk kez kar tanelerinin görüldüğünü yazdı.

Bazı bölgelerde yağış görüldüğünü yazan gazete şiddetli fırtınadan kaynaklanan olaylar nedeniyle İtfaiye ekiplerinin gün boyu gelen çağrılara yanıt vermek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Habere göre İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, dün öğleden sonraya kadar 17 yardım çağrısı aldıklarını ifade etti.

İtfaiye ekibinin karşılaştığı en ciddi olayın, bir sürücünün aracında mahsur kalması olduğunu ifade eden Kettis, Güney Lefkoşa’da, tarım bakanlığı yakınlarında bir ağacın araç üzerine devrildiğini, sürücünün ise araçta mahsur kaldığını belirtti.

Sürücünün, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldığını ve hemen hastaneye kaldırıldığını belirten Kettis, ağaçların devrilmesiyle elektrik kablolarının da koptuğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi elektrik kablolarının kopması sonucu bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin de yaşandığını yazdı.

Gazete yolların, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan ağaç dallarıyla, çeşitli cisimlerle ve çalılarla dolduğunu da belirtti.