UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam deplasmanda "Kırmızı Şeytanlar" lakaplı Manchester United ile kozlarını paylaşacak. A Grubu'nda ilk hafta maçları sonunda Galatasaray'ın 1, Manchester United'ın 0 puanı bulunuyor. Galatasaray deplasmanda bu zorlu mücadeleyi kazanarak, büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Manchester United takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Altay Bayındır, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Fernandes, Rashford, Hojlund



Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

KARŞILAŞMAYI SLOVAK HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

GALATASARAY İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.



A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK KAZIMCAN

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, Manchester United maçında forma giyemeyecek.



Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.



Bireysel çalışmalarına devam eden Faslı yıldız Hakim Ziyech'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmandan sonra netleşecek.



Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.