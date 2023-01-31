Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır, yazılı bir açıklama yaptı.

Adanır, “24 Ocak 2023 tarihinde hükümet partilerine mensup üç milletvekilinin, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yetki alanlarını kısıtlayan yasa değişikliği önerisi ile ilgili görüşümüzü, tepkimizi ve eylem kararımızı halkımızla paylaşmıştık” dedi.

Bugün Başbakanlık’ta düzenlenen, Başbakan Ünal Üstel, KTMMOB heyeti ve Oda başkanları arasında yapılan toplantı neticesinde devlete ait projelerde yaşanan aksaklıkların KTMMOB Yasası kaynaklı olmadığı ve yasal bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadığı hususunda mutabakat sağlandığını açıklayan Adanır, şöyle devam etti:

“Gerçekleşen toplantıda KTMMOB’ye bağlı Odaların Vize Bürolarının devlete ait binalarda mevcut mevzuatlarımıza dayalı denetimlerin faydalarından bahsedilirken, bu denetimlerin; yapıların sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü olmasına katkı sağladığı, yerel değerlerin ve iş gücünün korunması adına KTMMOB ve Planlama İnşaat Dairesi gibi kurumlara sahip çıkılması yönünde hemfikir olunmuştur.”

“YASALAR ÇERÇEVESİNDE İŞ BİRLİĞİNE HER ZAMAN HAZIRIZ”

Adanır, yarın yapılması planlanan eylemin askıya alındığını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“KTMMOB olarak yaşadığımız coğrafyanın sosyal ve kültürel özelliklerine, iklim şartlarına uygun, halkımızın güvenliğini gözeten yapıların hayat bulması için yapılan ve yapılacak tüm projelerde yasalar çerçevesinde iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu belirtiriz.

Eylem hazırlık sürecinde ilk günden itibaren Birliğini sahiplenerek yanımızda olan üyelerimize, bize desteğini beyan eden tüm Sivil Toplum Örgütleri’ne, Meslek Örgütleri’ne, Siyasi Partilere ve halkımıza mücadeleye verdikleri demokratik katkıdan ötürü teşekkür ederiz.”