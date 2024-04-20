KTMMOB 56. Olağan Genel Kurulu bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hasan Demirel’in Divan Başkanı, Yasemin Çobanoğlu ve Yeşim Binarbaşı’nın Divan Sekreterliği görevlerini yürüttüğü Genel Kurul’da, Faaliyet ve Mali Raporlar oy birliği ile onaylandı. Ardından KTMMOB Organlarının belirlenmesine geçildi.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal seçilirken, Yönetim Kurulu üyeleri; Celal Devrim Önen, Görkem Çelik, Nevter Zafer Cömert ve Türker Aktaç’tan oluşturuldu. Yüksek Onur Kurulu da Bora Tüccaroğlu, Çağdaş Erdoğan Özgece, Gülcan Yalınca, Hüseyin Hürkal, Mehmet Akanyeti, Tezel Baykent olarak belirlendi. Denetleme Kurulu’na ise Ali Şakir Aremek ve İbrahim Alkan seçildi.

KTMMOB 56. Olağan Genel Kurulu “Dilek ve Temenniler” bölümü ile sona erdi.