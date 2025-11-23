Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş’in yaptığı ortak açıklamaya göre, saat 09.15’te yapılacak eylemde, hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın “öğretmenler gününü kutlaması” protesto edilecek.

Açıklamada, “Atatürk’e başöğretmen unvanının verildiği ve 12 Eylül cuntası tarafından ‘öğretmenler günü’ olarak ilan edilen 24 Kasım’da, nitelikli, laik, bilimsel eğitim ve toplum yapısı mücadelesi veren öğretmenlerimizi tehdit eden, baskı yapan, hakkında soruşturma açıp cezalandırmaya çalışan, itibarsızlaştıran, değersizleştiren, haklarını gasp etme çabası içinde olan siyasal İslam’a teslim, Anayasa, yasa tanımayan UBP-DP-YDP hükümeti ve Eğitim Bakanlığının öğretmenler gününü kutlamasını kabul etmiyor, protesto ediyoruz” denildi.