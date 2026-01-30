Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Aşırı yağışların ardından kentimizin farklı noktalarında yaşanan sorunlara, teknik ekibimizin ve uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda belediye ekiplerimiz sahada hızlı ve planlı şekilde müdahale etmeye devam ediyor.

Onan Ltd. bölgesinde, mevcut sisteme takviye amacıyla Çukurova Sokak’tan Gümüş Sokak’a uzanan 1000’lik büz hattı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Güzelyurt–Lefkoşa güzergâhında, halk arasında Playboy bölgesi olarak bilinen noktada yolun kapanmasına neden olan su birikintisinin köprüye aktarılması için 150 metrelik 2×500’lük yeni yağmur suyu drenaj hattı döşenmeye başlandı.

Baraj bölgesinde ve Türkeli’de tespit edilen tıkalı yağmur suyu büzleri ve köprüler açılarak sorun giderildi.

Gazi Mustafa Cahit Sokak’ta, yağmurlar sonrası oluşan su birikintilerine çözüm olarak yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları sürdürülüyor.

Samur Sokak ve Şafak Sokak’ta yağmur suyu drenaj hattını güçlendirmek amacıyla ızgara takviyesi yapılıyor.

Kent genelinde sıkıntı yaşanan tüm bölgelerde çalışmalarımız planlı şekilde devam etmektedir.

Sahada özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma, gösterdikleri emekler için yürekten teşekkür ediyorum.”