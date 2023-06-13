KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Emeğe, üretime karşı yapılan saldırıları yakından izleyip, gereken adımları atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadeleri kullanıldı.

KTSO açıklamasında şunlara yer verildi:

“Kıbrıs Türk Halkının, Kıbrıs adasında gerçek anlamda tutunup, var olmasında üretimin yaşamsal önemi yadsınamaz bir gerçektir. Dünyanın her yerinde, çok yönlü pozitif düşünce, ekonomi politikasının şekillenmesinde bu öncelikle yön verici olur.

KKTC’de üretmek, sanayici olmak, elinizin sürekli taşın altında olmasıdır. Sanayicinin eli taşın altındayken, pek çok risk de göze alınmaktadır.

Eğer amaç sadece para kazanmak olsa, çok daha kolay, riski az, üretim zorluklarından uzak bir kulvarda yer alınabilir.

Sanayicimiz, üreticimiz, zor olanı tercih ederken, eşit olmayan koşullarda dıştan getirilen ürünlerle de rekabet etmektedir. Rekabetimiz hem fiyat hem de kaliteyi kapsamaktadır.

Dıştan gelip, ülkemizde yaşamayı tercih edenler, yerli ürünlerimizin kalitesini ve tabii ki fiyatını yüksek sesle, övgüyle seslendirmektedir.

Gerçek bu iken, son zamanlarda, yerli ürünlere karşı, kara propaganda diyebileceğimiz bazı algı operasyonlarını gözlemliyoruz.

Bazı küçük medya kesimleri, basın etiğinden uzak, araştırmadan, asparagas haberlerle, gerçekten uzak, sözde mukayese yapılarak yerli ürünlere, yerli üretime saldırılmaya çalışıyor.

Bunun iyi niyetle, kamu yararına yapılmadığını anlamak için uzman olmayan gerek yoktur.

KTSO, küçük çıkarların değil, büyük ölçekli toplumsal kazanımları hedefleyen, ekonomide amiral gemisi işlevi gören bir kuruluştur.

Emeğe, üretime karşı yapılan saldırıları yakından izleyip, gereken adımları atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”