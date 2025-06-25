Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, KTFF’nin KTSYD Kupası’na kulüplerin katılımını yasaklama kararının gerekçesiz ve gayriciddi olduğu vurgulandı.

KTSYD Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, KTFF Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, KTSYD Kupası organizasyonuna üye kulüplerin katılımının yasaklanmasına yönelik aldığı kararın şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu açıklama yapılıncaya kadar, KTSYD Yönetim Kurulu olarak KTFF ile tüm ilişkilerimizi askıya aldığımızı da buradan belirtmek isteriz” denildi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na çağrıda bulunulan açıklamada, 1983 yılından bu yana faaliyet gösteren ve adını başarıyla sürdüren KTSYD’nin, böylesi bir kararda neden geçtiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiği ifade edildi.

“KTFF gibi futbolu yöneten güzide bir kurumun, gerekçe göstermeden ve herhangi bir açıklama yapmadan böylesine düşündürücü bir karar alması kabul edilemez” denilen açıklamada, bu kararın tek kaybedeninin Kıbrıs Türk futbolu olacağı uyarısı yapıldı.

KTSYD, spor yazarlarının ve derneğin yalnız olmadığının altını çizerken, haklarını sonuna kadar koruyacaklarını da vurguladı.