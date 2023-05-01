Mesajda, “Bütün dünyada emeğin önemini vurgulamak amacıyla kutlanmakta olan 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı, tüm çalışanlarımıza kutlu olsun.” ifadeleri kullanıldı.

KTTO’nun mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Hepimiz biliyoruz ki, yeni değerler üretmek ve refah seviyemizi yükseltmek için sermaye yatırımları kadar nitelikli iş gücüne, iş gücü ile çalışan emekçilerin ekonomik hayata katkı koymasına ihtiyacımız vardır. Birbirine karşıt olarak sunulmaya çalışılmış olmasına karşın emek ile sermaye birbirini tamamlayan ikiz kardeşler gibidir.

Verimli çalışma için gerekli olan nitelikli iş gücü ve çağdaş sermaye yatırımları, esenliğimiz ve geleceğimiz için esastır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışırken iş gücü piyasası ve iş gücünü geliştirmenin en önemli yolu olan eğitim faaliyetlerini yakından izlemekte ve işletmelerimizde çalışan personelin eğitimine katkı koymaya çalışmaktadır.

Hep birlikte çalışacak, birlikte tüketecek ve birlikte yaşamaya devam edeceğiz.

Emeği ile çalışan insanlarımızın İşçi ve Bahar Bayramını kutlar, tüm halkımıza barış ve huzur dolu günler dileriz.”