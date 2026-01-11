Meclis’in temel amacının demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak, yasama yetkisini kullanmak ve yürütmeyi denetlemek olduğunu belirten Küçük, yasama dokunulmazlığının kişileri korumak için değil, yasama faaliyetlerinin baskı altında kalmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla var olduğunu kaydetti. Bu ilkenin demokratik hukuk devletlerinde evrensel bir güvence olarak kabul edildiğini söyledi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik taleplerin sloganlar, sosyal medya baskısı ya da siyasi hesaplaşmalarla değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Küçük, her dosyanın hukuki içeriği, delil durumu ve anayasal çerçevesiyle ele alınması gerektiğini dile getirdi. Aksi halde sürecin hukuki işleyişe zarar vererek siyasi infaza dönüşebileceği uyarısında bulundu.

UBP Milletvekili olarak duruşunun net olduğunu ifade eden Küçük, hukuki bir gereklilik olması halinde bundan kaçınılmayacağını ve gerekenin yapılacağını belirtti. Ancak yargısız infaza, algı operasyonlarına ve Meclis’in itibarsızlaştırılmasına da izin verilemeyeceğini söyledi. Hesap verilebilirliğin popülizmle değil, hukuk içinde sağlanacağını kaydetti.

Küçük, Cumhuriyet Meclisi’nin adaletin yerine geçtiği bir arena değil, adaletin önünü açan anayasal bir kurum olduğunu vurgulayarak, açıklamasını kamuoyuna saygıyla duyurdu.