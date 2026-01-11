ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki ABD operasyonuna atıfta bulunarak, "Küba’ya artık petrol ve para gitmeyecek" dedi.

Havana yönetimine doğrudan seslenen Trump, “bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum” açıklamasında bulundu.

Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Küba uzun yıllar boyunca Venezuela’dan gelen yüklü miktardaki petrol ve para ile geçindi. Bunun karşılığında Küba, son iki Venezuelalı diktatöre 'Güvenlik Hizmetleri' sağladı; ama artık bitti."

Trump, geçen haftaki ABD saldırısında çok sayıda Kübalının hayatını kaybettiğini belirterek, “Venezuela’nın, onları yıllarca rehin tutan haydutlardan ve şantajcılardan korunmaya ihtiyacı yok. Venezuela artık, dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahip, biz de onları koruyacağız. Küba'ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gitmeyecek-Sıfır! Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.