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UBP Girne milletvekili Hasan Küçük, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Küçük, programda eğitim sistemi ile ilgili olarak, dikkat çekici açıklamalarda bulundu…

KÜÇÜK’TEN EĞİTİM SİSTEMİNE ELEŞTİRİ…

Programda eğitim sistemine eleştirilerde bulunan UBP Milletvekili Hasan Küçük, eğitim sisteminin politika üzerinde bir konu olduğuna dikkat çekti. Eğitimle ilgili kararlar alınırken eğitim sosyolojisi, psikolojisi ve diğer eğitim bilimlerinden uzak kararlar alındığı vurgusu yapan Küçük, “Eğitim sistemi söz konusu olduğunda bütün bunları bir arada değerlendirmeniz gerekir. Öğrenci odaklı eğitim diyoruz ancak bütün dünya yetenek odaklı eğitimi konuşuyor. Biz bunun neresindeyiz?” diye sordu.



“BU ÇOCUKLAR HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAK?”…

Öğretmen sendikalarının grevleri nedeniyle ikinci dönemde eğitimde aksamalar olduğunu ve ödev notu ile sınıf geçmenin doğru olmadığına dikkat çeken Küçük, “Dönem sonu notları hesaplanırken burada da hatalar yapıldı. Şimdi bir ek bütünleme hakkı getirildi. Peki bu çocuklar hangi konulardan sorumlu olacak? Bütün bir seneden sorumlu tutamazsınız çünkü dönem sonunda kayıp bir süre var. Önceki dönemden sorumlu tutamazsınız çünkü bu çocuklar o sınavlara girdi. Ek bütünleme sınavları hangi kriterlere göre hazırlanacak? Bu konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Velilerin ve öğrencilerin en kısa sürede bu konu hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



KÜÇÜK’TEN “BORÇLU SINIF GEÇİRME” ÖNERİSİ…

1120 öğrencinin sınıfta kaldığını hatırlatan Küçük, “Bu çocukların yüzde 10’u deprem bölgesinden gelen öğrenciler. Bu çocukların psikolojileri göz ardı edilerek hareket ediliyor. Mağusa bölgemizdeki öğrencilerimiz arkadaşlarını kaybetti. Ancak diğer bölgelerdeki çocuklarımızın da arkadaşlarıydı. Onların psikolojileri göz ardı edilerek hareket ediliyor” eleştirisinde bulundu. Küçük, ek bütünleme sınavları ile ilgili olarak, “Olağanüstü bir sene yaşandı. En azından bu çocuklar bir üst sınıfa borçlu geçirilerek kaldıkları dersleri telafi etmeleri sağlanabilir. Geçmişte bunun örnekleri mevcuttur. Bir çocuğumuz bile eğitim sistemi dışında kalırsa bunun sorumlusu biziz. Bunun nedenleri ve verilen eğitimi sorgulamamız gerekir” şeklinde konuştu.