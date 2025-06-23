Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, mülkiyet konusunda Rum tarafının attığı adımlara karşı KKTC makamlarının ve muhalefetin sessizliğini sert sözlerle eleştirdi.

HP Genel Başkanı Özersay, Rum kesiminin tutuklamaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşıdığını belirterek, “Bizim yapmamız gerekeni onlar yaptı, atı alan Üsküdar’ı geçti” dedi.

Özersay, iki ay önce yaptığı çağrıyı hatırlatarak, Rum tarafının mülkiyetle ilgili başlattığı tutuklamalara karşı Cumhuriyet Meclisi’nin özel oturum düzenlemesi, ortak bir karar alması ve uluslararası platformlara mektup gönderilmesi yönünde somut öneriler sunduklarını kaydetti.

Özersay’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Rum tarafının mülkiyet konusundaki tutuklamaları hakkında iki ay önce adım atma çağrısı yapmıştık, somut öneriler ortaya koymuştuk, Meclis’te özel oturum yapın Meclis kararı alın ve Ortak ses verin, BM nezdinde girişim yapın, BM, AB ve Avrupa Konseyi’ne mektuplar gönderin demiştik. Kayda değer, dişe dokunur hiçbir adım atılmadı. Meclis toplandı toplanmasına ama içeriksiz bir tartışmanın ötesine gidilemedi.

Bizim taraf uyurken bugün Rum basınından öğreniyoruz ki tutuklamaları yürürlüğe koyan Rum tarafı bir de üstüne konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşımış, şikayetçi olmuş. ‘Rum mallarının Avrupa İnsan Hakları kararlarına aykırı şekilde’ kullanıldığı iddiasıyla BM daimi temsilcileri konuyu Güvenlik Konseyi’ne şikayet etmiş… Bizim taraf “zaten İsrail-İran savaşı vs. gündem de değişti” diye düşünüp, gündem değişti sin da gulle geçsin derken, Rum tarafı hamleyi yapmış anlaşılan.

İlk tutuklamaların üzerinden bir buçuk yıl geçti, bizim tarafta hem hükümet, hem de muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimiyle meşgul. Geçen hafta geçti borun pazarı demiştim, şimdi Rum tarafının üste çıkıp bizim yapmamız gerekeni yaptığını görünce başka ne diyeyim diye düşündüm: Atı alan Üsküdar’ı geçti…

Maalesef bizde kısır siyasetin önceliği Cumhurbaşkanlığı seçimi…”