Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

11. Pulya Festivali 16-25 Ağustos’ta Yapılıyor

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği 11. Pulya Festivali, 16-25 Ağustos tarihlerinde yapılıyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:30
11. Pulya Festivali 16-25 Ağustos’ta Yapılıyor

Pulya Festivali dün Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı Gazinosu’nda yer alan basın toplantısıyla tanıtıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre basın toplantısına Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Festival Komite Başkanı Bedia Balses Çeliker, YBB Halk Dansları Topluluğu Genel Yönetmeni Mehmet Çamlıdağ, YBB Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz, spor komitesi sorumlusu Halil Erdoğuş ve Aydın Kayol ve 2. Ressamlar Buluşması Koordinatörü İpek Deniz Karagöz katıldı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, 26 Ağustos’a kadar sürecek festivalin büyük özveriyle hazırlandığını belirtirken, bu işin bir gönül işi olduğunu söyleyerek, katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

FESTİVALDE YER ALACAK ETKİNLİKLER

16 Ağustos Cuma 19.00 da kortejle başlayacak festival, 20.30 da açılış töreni ve halk oyunları gösterisiyle devam edecek.

Festivalin diğer günlerindeki programı şöyle:

17 Ağustos Cumartesi: 09.00 Minikler plaj futbol turnuvası, 10.00 plaj hentbolu, 19.00 yabancı ülke halk dansları gösterisi, 20.00 Spor onur gecesi, 22.00 Enver Ertamel konseri

18 Ağustos Pazar: 10.00 Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışması, 10.00 Büyükler Plaj Futbolu, 17.00 Streetball (Sokak Basketbolu), 19.00 Yabancı Ülkelerin dans gösterileri, 20.30 Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çocuklar ve Yetişkinler Korosu, 22.00 Eril Cambaz Konser

19 Ağustos Pazartesi: 17.00 Minikler Survivor, 18.30Aytotoro Tavası Yemek Yarışması, 20.30- 2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Sergi Açılış Töreni, 21.00 Yabancı Ülkelerin Oyunları ve Ülke Tanıtımları

20 Ağustos Salı: 20.00 Yaratıcı Sanat Etkinlikleri, 21.00 “Bir Aytotoro Hikayesi”, Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu Organizasyonu,

21 Ağustos Çarşamba: 20.00 Yaratıcı Sanat Etkinlikleri, 21.00 “Bir Aytotoro Hikayesi”, Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu Organizasyonu.

22 Ağustos Perşembe: 18.30En güzel bahçe/balkon yarışması finali, 19.00Masterler Futbol Turnuvası, 20.00 Yaratıcı Çocuk etkinlikleri, 21.00 Yeniboğaziçi Belediye Korosu

23 Ağustos Cuma: 19.00 Masterler Futbol Turnuvası Finali, 21.00 Karadenizliler Gecesi, 22.00 Turan Şahin Konseri

24 Ağustos Cumartesi: 21.00 - Çocuk Etkinlikleri Gecesi, Çocuklar Defilesi, Parodi, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Çocuk Korosu, Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi Performansı

25 Ağustos Pazar: 06.00 Farkındalık ve Sağlıklı Yaşam Sürüşü, 10.00 Çocuk Plaj Tenisi Finali, 21.00 Sponsorlara Ödül, 22.00 Haluk Levent konseri.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutluk Sanatçıları Sergisi Açılıyor
Arnavutluk Sanatçıları Sergisi Açılıyor
Kupalar verildi
Kupalar verildi
Akıncı, Üzüm Festivali'ne katıldı
Akıncı, Üzüm Festivali'ne katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim