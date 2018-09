16. Kıbrıs Tiyatro Festivali Perdelerini 10 Eylül Pazartesi Açacak

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali Programı şöyle:



Hayalet Kumpanya – Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

10 Eylül Pazartesi – Temsil / 20.30 Bandabuliya Sahnesi

11 Eylül Salı-Temsil / 20.30 Bandabuliya Sanhesi



Sherlock-Hamid - Bakırköy Belediye Tiyatrosu

13 Eylül Perşembe– Temsil / 20.30 YDÜ AKKM



Seni Seviyorum Türkiye – Bakırköy Belediye Tiyatrosu

18 Eylül Salı – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM



He-Go - Altıdan Sonra Tiyatro

20 Eylül Perşembe – Temsil / 20.30 Bandabuliya Sahnesi

21 Eylül Cuma –Temsil / 20.30 Bandabuliya Sahnesi



Akşam Yemeği - Semaver Kumpanya

25 Eylül Salı – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM



Göçmenleeeer – Dostlar Tiyatrosu

27 Eylül Perşembe – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM



Bu yıl 10 - 27 Eylül tarihleri arasında “Sahi biz neydik? Biz neydik gerçekten?” sloganı ile yer alacak Kıbrıs Tiyatro Festivali ile ilgili bilgilerin verildiği tanıtım gecesi Hatice Tezcan’ın sunumuyla Surlariçi’ndeki Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleşti.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclis üyeleri, festivale sponsor olan kuruluşlar ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşen tanıtım gecesi Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi ile başladı, daha sonra sırasıyla konuşmalar yapıldı ve hazırlanan tanıtım filmi izlendi.



HARMANCI: “YASAL DÜZENLEME İLE ÖZERK TİYATRO KURUMU OLUŞMALIDIR”



LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmaya, konuklara hitaben; “belediyenin yeni sanat merkezi olan Lefkoşa’nın kalbindeki mabed Badabuliya Sahnesi’ne ve tanıtım kokteyline hoş geldiniz” diyerek başladı.



Büyük bir tarihi, geleneği, hedefi olan LBT’nin kısmen özerk yapısıyla hedeflerini her geçen gün yenileyerek yoluna devam ettiğini kaydeden



Başkan Harmancı, LBT’nin örnek alınabilmesi gereken kurumlardan bir tanesi olduğunu vurguladı. Üretim ve düşünsel olarak özerkliğini koruyan LBT’nin yasal çerçeve olarak da özerk olması gerektiğini belirten



Harmancı, tiyatronun dünya ve yakın coğrafyamızdaki modellemelerinden yola çıkarak, düzenlenecek bir yasa ile Özerk Tiyatro Kurumu’nun güncellenmiş halinin ülkeye uyarlanmasını istediklerini ifade etti.



“FESTİVAL KAPSAMINDA İLK KEZ İKİ OYUN BANDABULİYA SAHNESİ’NDE”



16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin bazı ilklere sahne olacağını, ilk kez Bandabuliya Sahnesi’nde iki oyun sahneleneceği ve yine ilk kez festival kapsamında LBT’nin Türkiye’den gelen bir yönetmenle Anton Çehov’un “Hayalet Kumpanya” adlı oyununu sahneye koyacağını ifade eden Harmancı, hem oyuncu pratikleri hem de farklı kültürlerarası yakınlaşmayı da deneyimleme açısından çok iyi bir fırsat elde edildiğini ve heyecanla bekledikleri oyunda yönetmen olarak görev alan değerli sanatçı Yiğit Sertdemir’e teşekkür etti.



“LTB BU ZOR DÖNEMDE SANATTAN FEDAKARLIK ETMEYECEKTİR”



Ülke ve yakın coğrafya olarak zor dönemlerden geçildiği ve ekonomik krizin her anlamda halkın ekonomik gücünü birebir etkilediği, morallerin de çok aşağıda olduğu bir döneme denk gelen Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin yine çok coşkulu geçeceğine inanç belirten Harmancı “Bu dönemlerde sanattan, çocuklarla olan çalışmalardan feragat edilir. Ben Belediye Meclisi üyelerinin de irade beyen edeceği düşüncesiyle LTB’nin tam tersini yaparak bunların hiçbirinden feragat etmeyecağini düşünüyorum. Bir toplumun kalkınmasının en önemli yolu sanattır. Toplumun ayakta durabilmesinin, üretimi desteklemesinin yolu sanattır. Çok daha kötü dönemleri yaşamış LBT’nun onurlu tiyatro sanatçıları da bundan feragat etmeyecektir. Tiyatroyu bugünlere taşıyan emek veren,mücadele veren işçisinden sanatçısına, başkan ve meclis üyelerinden tiyatroya gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu festival için de yine tüm meclis üyelerine koydukları katkılar için çok teşekkür ediyorum.Yaşadığımız dünya deliliklere yakın liderliklerin olduğu ve bunların süper güçleri yönettiği kötü bir dönem, çok daha fazla dikkatli olmalıyız,sırtımıza dayatılacak ve dayanmakta olan birçok farklı akıma karşı ancak çok daha fazla öz bilincimizi yükselterek karşı durabiliriz.”



KARABİBER: “ZOR ZAMANLARDAN GEÇEREK FESTİVALİ BİRLİKTE VAR ETTİK VE ÖYLE DEVAM EDECEĞİZ”



Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber de, her yıl aynı heyecanla ve aynı istekle yola çıktıklarını ve her yıl daha da güzelleşen, büyüyen bir festival yarattıklarını kaydederek bu festivali başlatan duayenlere teşekkür etti. Karabiber, “Zor zamanlardan seyircilerle birlikte omuz omuza hareket ederek ve sırtımızı LBT’ye dayayarak geçtik ve bundan sonra da böyle hep birlikte festivali var etmeye devam edeceğiz” dedi.



UMMANEL: “SAHİ BİZ NEYDİK? BİZ NEYDİK GERÇEKTEN?” SLOGANI İLE FESTİVALİ DÜZENLİYORUZ”



Festival Repertuar Sorumlusu Aliye Ummanel, bu yıl yaşam, ölüm ve yabancılaşma temaları çerçevesinde oyunlar seçtiklerini ve “Sahi biz neydik? Biz neydik gerçekten?” sloganı ile festivali düzenlediklerini kaydederek, oyunlar hakkında bilgi verdi.



SPONSORLARA TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ



LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede Platin Sponsor KT. Petrolleri Genel Müdürü Cem Arat, Altın Sponsor Cyprus XP Travel Yetkilisi Burcu Uludağ,Salon Sponsoru YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Gümüş Sponsor Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ecesoy ve festivale katkıda bulunan Golden Tulip Otel Genel Müdür Yardımcısı Eylül Özbilen, Cookies Bake Shop Direktör Yusuf Acemoğlu ve Reisler Lojistik Direktörü Mehmet Reis’e teşekkür plaketi takdim etti.



Bilet Satışları 3 Eylül’de Biletinial.com üzerinden ve LBT’den başlıyor

Festivalin biletleri 3 Eylül Pazartesi günü saat 09.30’dan itibaren satışa sunuluyor.Bu yıl 30 TL olarak belirlenen oyunların biletleriBiletinial.com ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.