"20 Temmuz Barış ve Özgürlük" sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya sanatçılarının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı toplam 80 eserin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “20 Temmuz Barış ve Özgürlük” sergisinin açılışına Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sergi küratörü Doç.Dr. Erdoğan Ergün, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’ndeki sergi 29 Temmuz’a kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Fransız yazar ve filozof Albert Camus’un “Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı” sözleriyle başladığı konuşmasına, Sanat ve bilim her zaman insanlığı aydınlatan ışık kaynağı olmuştur. Bu aydınlık çevremizi, dünyamızı algılayabilmek ve yorumlayabilmek için vazgeçilmezdir dedi.

Şanlıdağ, “Sanatın gücünü ve devletler tarafından sanatın bir araç olarak kullanılabilme potansiyelini bizlere gösteren pekçok örnek vardır. Sanatın özgürlüğü devletlerin kendilerini geliştirmesine ve diğer devletlerle olan ilişkilerine büyük katkılar yapar. Sanat özgürlüğü, düşünce, teşebbüs, çalışma, din, vicdan, seyahat ve iletişimsel haklarla bağlantılıdır. Öyle ki, söz konusu hak ve özgürlükler ancak sanat özgürlüğü ile birlikte uygulama alanı bulabilmektedirler” diye konuştu.



“Bugün Kıbrıs’ta Barış ve Özgürlüğün 46. Yılını geride bırakmış durumdayız. Türkiye ile birlikte yılmadan verilen onurlu mücadeleler sonucunda Kıbrıs Türk halkı özgür, bağımsız, kendi devleti ve bayrağı altında bir yaşama kavuştu” diyen Şanlıdağ, 20 Temmuz 1974’de Türkiye’nin Garantör haklarına bağlı olarak düzenlenen Barış Harekâtı’nın hem Türklere, hem Rumlara barış getirdiğini söyledi.