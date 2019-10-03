 Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın, “FMR (Efemer)” isimli sergisi açılıyor

Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın, “FMR (Efemer)” isimli, resim ve enstalasyon sergisi, 7 Ekim Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.

Pazartesi günü saat 19.00’da açılacak sergi, 16 Ekim’e kadar izlenebilecek.

“FMR (Efemer)” sergisi, geçici, sanat tarihinde iz bırakmayan kavramları bir araya getiriyor. Adil, iç ve dış dünyaları sorgularken; Bolayır, mekânın içinde yaratılanlar ve bıraktığı etkileri irdeliyor.

ALEV ADİL

Şair ve performans sanatçısı olan Alev Adil, Central Saint Martins, University of the Arts London’da Multimedia Poetics ve Expanded Life Writing konularında doktora yaptı; Finlandiya’dan Azerbaycan’a uzanan uluslararası platformlarda performanslar sergileyip sergiler açtı.



ASLI BOLAYIR

Fransa’da Marsilya Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olan Aslı Bolayır, yurt içi ve yurt dışı birçok kişisel ve kolektif sergide yer aldı. Çalışmaları özel ve kamusal koleksiyonlarda bulunan Bolayır, Expressive Arts atölyelerini Kıbrıs ve İspanya’da devam ettiriyor.