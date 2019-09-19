Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...

"Arap Ali Destanı” bu gece prömiyer yapacak

19 Eylül 2019 Perşembe 14:10
"Arap Ali Destanı” bu gece prömiyer yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin ilk yerli opera eseri "Arap Ali Destanı” bu gece saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyer yapıyor.
Kuruluş çalışmaları devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Opera ve Balesi’nden (KKTCDOB) konula ilgili yapılan açıklamada, “Dünya prömiyerini aynı zamanda Gaziler Günü de olan 19 Eylül tarihinde gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz” denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Sanatsız kalan bir Milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözünün de sahibi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı, sevgi ve minnetle eğiliyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin ilk yerli opera eseri temsilini Büyük Atatürk’e ve tüm gazilerimize armağan ediyoruz.
Bu akşam ve 21 Eylül’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında saat 20.00'de buluşmak üzere”.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ArapAlHaberkıbrısGündemDestan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arap Ali Destanı yarın prömiyer yapacak
Arap Ali Destanı yarın prömiyer yapacak
Tiyatro Üçartıbir tarafından “Sokrates’in Son Gecesi” oyunu sahnelendi
Tiyatro Üçartıbir tarafından “Sokrates’in Son Gecesi” oyunu sahnelendi
Dogdurberk Nurgaziev anısına bir sergi açılacak
Dogdurberk Nurgaziev anısına bir sergi açılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim