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Ata Atun’un yazısı Rusların kitabında

Valery Tishkov’un Academia.edu sitesine yüklediği 650 sayfalık Araştırma kitabının, 501.ci sayfasında Prof. Dr. Ata Atun’un “Solution: how close to Cyprus” adlı makalesine atıf yapıldı.

19 Eylül 2017 Salı 13:35
Ata Atun’un yazısı Rusların kitabında

Valery Tishkov’un Academia.edu sitesine yüklediği 650 sayfalık Araştırma kitabının, 501.ci sayfasında Prof. Dr. Ata Atun’un “Solution: how close to Cyprus” adlı makalesine atıf yapıldı.

Rusya Bilim Akademisi Başkanlığı Temel Araştırması Programı Bölümünün gerçekleştirdiği "Yeni ve Çağdaş Zamanın Karşılaştırmalı Tarihsel Perspektifte Toplumsal Dönüşümler ve Çatışmalar" Araştırmasında, Ata Atun’un EOKA ile ilgili olarak verdiği bilgilere yer verildi. Yakın zamandaki toplumsal çatışmaların bilimsel bir çalışmayla ortaya konulduğu kitapta, Atun’un, EOKA gerçeği ve Rumların “Enosis” çalışmaları da yer aldı.

Atun’un makalesi, Rumların yoğun propaganda, tarihi gerçekleri tahrif etme ve bazı belgeleri ortadan kaldırma yoluyla gerçekleştirdikleri çalışmalara karşın, Kıbrıslı Türklerin uğradığı zulüm ve tarihi gerçeklerin ortaya konması yönünden büyük önem arz ediyor.

(РГНФ) проект № 12-01-16086

Sayfa 501

… Палата объявляет, что вне зависимости от каких-либо неблаго- приятных  последствий  не будет остановлена борьба, осуществляемая при поддержке всех греков, до того момента, пока она не завершится успехом в виде объединения, без каких-либо  предварительных  условий,  всего нераз- деленного Кипра с родиной».  Эта резолюция формально действует до сих пор. В 1987 г. тем же представительным органом принят закон о признании действий организации EOKA борьбой за суверенитет  и эносис164.

Türkçesi:

“1967 yılında Rum Temsilciler Meclisince alınan Enosis kararı resmi olarak yürürlüktedir. 1987'de aynı temsilci organ, EOKA örgütünün eylemlerini egemenlik ve Enosis mücadelesi olarak tanıyan bir yasayı kabul etti.” 164

Sayfa 517

Referanslar bölümü:

164 Atun A. Solution: how close to Cyprus //International  Journal of Academic  Research (Baku, Azerbaijan). Vol. 3. N 3. May, 2011. II  Part.

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