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Balçova'da birincilik ödülü

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Balçova Belediyesi'nin düzenlediği 12. Uluslararası Halk Dansları Festivali'nde kareografi dalında birincilik ödülü kazandı.

01 Eylül 2019 Pazar 13:08
Balçova'da birincilik ödülü

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Sırbistan, Rusya, K. Makedonya, Polonya, İspanya ve Macaristan’ı geride bırakan ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıl dönümüne denk gelen Balçova Belediyesi 12. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesinde çifte bayram yaşadı.

En iyi kareografide birincilik ödülü kazanan ekibin ödülünü Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa’ya takdim etti. 

SADIKOĞLU: “İSKELE’MİZİ ONURLANDIRDILAR, GURURLANDIRDILAR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun başarısından ötürü tüm ekibi kutladı. Sadıkoğlu, kutlama mesajında şunlara yer verdi: 

“Geçtiğimiz hafta İzmir Balçova Belediyesi’nin daveti üzerine İzmir’e giden İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuz, bir kez daha, İskele’mizin yüzümüzü güldürdü, İskele’mizi onurlandırdı, gururlandırdı. Ekibimiz bu yıl 12.’si düzenlenen Balçova Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde gösterdiği performans ve sahneye koyduğu muhteşem gösterisinden ötürü en iyi koreografi 1.’lik ödülünü almaya hak kazandı. Bizleri katıldıkları her platformda gururlandıran, bayrağımızı büyük bir başarı ve özveriyle dalgalandıran ekibimizi ve tabi ki o ekibe can veren İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmenimiz Özlem Kadirağa’yı kutluyor, ekibimizin her bir üyesine daha nice güzel başarılara imza atmalarını temenni ediyorum.”

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