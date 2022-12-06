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Başkent Lefkoşa’da sanatın engelsiz gecesi

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen LTB Engelsiz Sanat Gecesi’nin altıncısı dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.  

06 Aralık 2022 Salı 12:40
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Başkent Lefkoşa’da sanatın engelsiz gecesi



Özel gereksinimli çocuklar, gecede sanatla bütünleşirken, performansları salonu dolduran aileleri ve izleyiciler tarafından alkışlarla desteklendi. 

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve LTB Gençlik Meclisi organize ettiği ve İzel Seylani’nin sunuculuğunu yaptığı gecede Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, LTB Ritm’orkestra, Girne Özel Eğitim Merkezi, Rauf Denktaş Görme Engelliler Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, LTB Çocuk Merkezi, LTB Engelsiz Yaşam Merkezi, ALGIM Özel Eğitim Merkezi, İz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ateş ve Mayıs Grubu ile Armel Özel Eğitim Merkezi öğrencileri şiir,  dans, koro, folklor, piyano ve bateride yeteneklerini sergiledi.

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Lefkoşa Türk BelediyesiEngelsiz GeceLEFKOŞA
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