Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde piyanist Marek Drewnowski sahne alacak

15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde bu akşam dünyaca ünlü Polonyalı piyanist Marek Drewnowski, Chopin Solistleri eşliğinde sahne alacak.

Konserde, Drewnowski ve Chopin Solistleri, Frederic Chopin’in Fa minör 2. Piyano Konçertosu ile Franz Schubert’in “Die Forelle (Alabalık) Piyanolu Quintet”ini yorumlayacaklar.

Yarın akşam, müzik tarihinde onlarca besteci tarafından yazılmış örnekleri arasında baş yapıt olarak kabul edilen Giovanni Pergolesi’nin Stabat Mater eseri, soprano İrem Kırgız, Alto Elif Canbazoğlu ve Ancora Ensemble yorumuyla Bellapais Manastırı’nda dinlenebilecek.

3 Mayıs Cuma, 3 Tenor Konseri’nde Ankara Devlet Operası solistleri Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar, piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan eşliğinde izleyici ile buluşacak.

8 Mayıs Çarşamba akşamı ise’ta ilk kez hayranları ile buluşacak ünlü sanatçı Halit Ergenç, ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki KKTC CSO Ensemble ile birlikte Igor Stravinsky’nin Askerin Öyküsü yapıtında sahne alacak.

Yazar Ferdinand Ramuz tarafından kaleme alınan ve Stravinsky’nin 1918 yılında bestelediği “L’Histoire du Soldat-Askerin Öyküsü”nde Anlatıcı, Asker ve Şeytan olmak üzere 3 karakteri canlandıracak ünlü oyuncu Halit Ergenç, festivale özel olarak ilk kez bu projede yer alacak.

11 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleşecek Festival Kapanış Konseri’nde ise Amsterdam Sinfonietta’nın şefi ve lideri dünyaca ünlü İskoç keman sanatçısı Candida Thompson, kariyerini Hollanda’da sürdüren piyanist Hülya Keser ve Belçikalı ünlü klarinet sanatçısı Raf de Keninck eşliğinde Kıbrıs’ta ilk kez sahne alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 15’incisini düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik festivali, Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde ve katkılarıyla, Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’nın ana sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ ın katkılarıyla ve Telsim Vodafone’un iletişim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Tüm konserler, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’ da başlayacak.