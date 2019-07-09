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“Best Model Of North Cyprus 2019” güzellik yarışması Ağustos’ta

09 Temmuz 2019 Salı 11:54
“Best Model Of North Cyprus 2019” güzellik yarışması Ağustos’ta

Best Model Of North Cyprus 2019” güzellik yarışması yarı finali 22 Ağustos’ta, finali ise 29 Ağustos’ta Girne’de Büyük Anadolu Hotel’de yapılacak.
Best Model Of The World KKTC Direktörü Pınar Atman, düzenlediği basın toplantısında yaptıpıu açıklamada, yarışmaya 22 Ağustos’a kadar başvuru kabul edileceğini belirtti.
Yarışmada seçilen bay ve bayan modellerin aynı yıl içinde Best Model Of The World dünya finalinde KKTC’yi temsilen yer alacaklarına işaret eden Atman, kazanan ilk üç modelin Girne Amerikan Üniversitesi'nden eğitim bursu  hakkı kazanacağını kaydetti.
Gençlerin başvurularını www.bestmodelnorthcyprus.org internet sitesinden yapabileceklerine dikkat çeken Atman, Best Model yarışmasına uygun model adaylarının internet sitesinden gerçekleştirdikleri başvurulara göre seçilip yarı finale kalma hakkını kazanacaklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
AgustosCyprusBestModelHaberKıbrısGündem
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